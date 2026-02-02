Haberler

Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Güncelleme:
Kırklareli'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağı belirtilirken, bazı kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

İl genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedildi.

Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
