Kırklareli'nde Eğitim-Öğretim Dönemi Hazırlıkları Toplantısı

Kırklareli'nde 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi hazırlık ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurtların durumuna ilişkin değerlendirme ve koordinasyonu yapıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtların durumuna ilişkin brifing verdi.

Toplantıda, yurt kontenjanları, yurt kayıt süreci ve hazırlık çalışmaları değerlendirilerek, güvenlik, barınma, ulaşım, sağlık, gıda güvenliğine yönelik alınacak önlemler ile kurumlar arası koordinasyon yapıldı.

Vali Turan, konuşmasında, öğrencilerin sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmadıklarını belirtti.

Öğrencilerin güvenli, modern ve konforlu ortamlarda öğrenim hayatlarını sürdürmelerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Turan, tüm kurumların bu doğrultuda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kırklareli'nin güvenli, huzurlu ve öğrenci dostu bir kent olduğunu aktaran Turan, "Her bir öğrencimiz ailelerinin göz bebeği olduğu gibi, bizlerin de göz bebeğimizdir. Onların güvenliği, huzuru ve başarısı için tüm kurumlarımız tam bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışacaktır. Bizler, öğrencilerimizi koruyan, kollayan ve her zaman yanlarında olan bir anlayışla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, vali yardımcıları, kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.