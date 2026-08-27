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Kıyıköy'de kaybolan genç aranıyor

Kıyıköy'de kaybolan genç aranıyor
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Kırklareli Kıyıköy'de denizde kaybolan 20 yaşındaki A.B'yi arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ve balıkçıların desteğiyle yürütülen çalışmalarda henüz bulguya rastlanmadı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki A.B'yi arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Sahil Güvenlik ekipleri denizde botlar ve helikopterle, jandarma ekipleri dron ile, AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara BAKUT Kırklareli Temsilciliği üyesi pilot Ersin Özkul paramotoruyla, bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle destek veriyor.

A.B'nin yakınları da bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Vize Kaymakamlığınca olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığı Kıyıköy'de dün denize giren 4 kişi dalgalara kapılmış, 3 kişi kurtarılmıştı. Denizde kaybolan A.B'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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