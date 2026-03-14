Haberler

Kırklareli'nde ücretsiz "Çocuk Market" uygulamasıyla küçüklerin camiye ilgisi artıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde camilerde uygulanan ücretsiz 'Çocuk Market' projesi ile çocukların camiye ilgisi arttırılıyor. İl Müftülüğü, teravih namazını kılan çocuklara yiyecek ikram ederek cami alışkanlıklarını pekiştirmeyi hedefliyor.

Kırklareli'nde çocukların camiye ilgisini artırmak amacıyla İl Müftülüğünce "Camiler Çocuk Sesleriyle Güzel Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında kent merkezindeki 26 camide teravih namazını kılan çocuklara yiyeceklerin ikram edildiği, "Çocuk Market" oluşturuldu.

Bu kapsamda din görevlilerince camiye gelen çocuklara uygulama kapsamında çikolata, gofret ve mısır patlağı gibi yiyecekler sunuluyor. Uygulamayla çocuklar mutlu oluyor.

"Çocuklarımızın cami alışkanlığı kazanması adına böyle güzel bir uygulama yaptık"

İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ramazan ayının büyük bir coşkuyla idrak edildiğini söyledi.

Çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesi için birtakım çalışmalar yaptıklarını ifade eden Eviş, ücretsiz olan bu uygulamanın, çocuklar tarafından ilgi gördüğünü belirtti.

Uygulamanın il genelindeki tüm camilerde hayata geçirildiğini anlatan Eviş, "Çok güzel bir uygulama oldu. Çocuklarımızın cami alışkanlığı kazanması adına böyle güzel bir uygulama yaptık. Caminin üçte ikisi neredeyse çocuk ve gençlerden oluşuyor. Bu da tabii bizi duygulandırıyor." diye konuştu.

Eviş, ramazan ayında her camide çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin de düzenleneceğini kaydetti.

Hayırseverlerin, Çocuk Market uygulamasına katkı sunduğunu dile getiren Eviş, uygulamayla camilerdeki çocuk seslerinin artacağına inandığını dile getirdi.

Teravih namazı için camiye gelen 14 yaşındaki Erdem Çınar, camide böyle bir uygulamanın olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Bundan sonra camiye daha fazla gelmeye çalışacağını vurgulayan Çınar, "Namaz sonrası kardeşime ve kendime çikolata aldım. Yarın da inşallah gelip namazımızı kıldıktan sonra başka şeyler alacağız." dedi.

Çocuklardan Eyüp Yılmaz ise bundan sonra teravih namazlarını kaçırmamaya çalışacağını dile getirdi.

Çocuk Market'in çok güzel olduğunu belirten Yılmaz, bu uygulamanın sürmesini istedi.

Cami cemaatinden Mustafa Mert de çocukların bu tür uygulamalarla camileri daha fazla sevdiğini belirtti.

Uygulamanın çok değerli olduğunu aktaran Mert, "İkramlar çocuklara bir teşvik. Çocuklarımız bu tür uygulamalarla camiyi ve cemaati seviyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı

Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa