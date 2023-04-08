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Kırklareli'nde bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nde bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çocuğun eline saplanan korkuluk demiri hastanede çıkarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çocuğun eline saplanan korkuluk demiri hastanede çıkarıldı.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinin demir korkuluklarından atlamaya çalışan M.C.S'nin sol eline demir saplandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hidrolik makas ile demiri kesti, çocuk ardından sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan M.C.S'nin elindeki demir hastanede çıkartıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

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