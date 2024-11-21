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Kırklareli'nde Bilişim ve Teknoloji Sınıfı Açıldı

Kırklareli'nde Bilişim ve Teknoloji Sınıfı Açıldı
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TOKİ Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu'nda açılan bilişim ve teknoloji sınıfı, 279 öğrenciye teknoloji ve kodlama eğitimi verecek.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca TOKİ Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulunda oluşturulan bilişim ve teknoloji sınıfı düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen iş birliği kapsamında, TOKİ Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu'nda oluşturulan sınıfın açılış törenine, Vali Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir katıldı.

Özel gereksinimli ve taşımalı eğitime tabi öğrencilerin de aralarında olduğu 279 öğrenciye, 30 bilgisayarın yer aldığı bilişim ve teknoloji sınıfında kodlama, yazılım, web sitesi oluşturulması, problem çözme, yaratıcı ve analitik düşünme becerileri gibi eğitimler verilecek.

Vali Turan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefi doğrultusunda tüm kurumların iş birliği halinde var gücüyle çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan sınıf ile öğrencilerin eğitimine büyük destek verildiğini ifade eden Turan, bilişim ve teknoloji sınıfının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından sınıfın açılışı gerçekleştirilerek, öğrencilere ilk eğitim verildi.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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