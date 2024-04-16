Kırklareli'nde Bayram Tatilinde Turizm Yoğunluğu Arttı

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Ramazan Bayramı tatilinde kentte turizm yoğunluğunun arttığını söyledi.

Şen, AA muhabirine sakin tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin Kırklareli'ni tercih ettiklerini gözlemlediğini belirtti.

Özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldelerinde turistlerin yoğunluk oluşturduklarını ifade eden Şen, "Sakin şehir" ünvanlı Vize'nin de tarihi ile ön plana çıktığını kaydetti.

Kırklareli'nin doğası, denizi, tarihi ve gastronomisi ile görülmeye değer olduğunu vurgulayan Şen, "Bayram tatilinin 9 gün olması turizmi hareketlendirdi. İnsanların bunu bir fırsat bilerek yeniden çalışma hayatına dönmeden önce moral ve motivasyon kazanması, streslerini atmaları açısından çok önemli bir fırsat. İlimizde bayramda çok yoğun bir hareketliliğinin arttığını gözlemedik. Havaların güzel olması da buna katkı sağladı. Kırklareli'miz bu bayramda çok yoğun bir ziyaretçi aldığını gözlemedik ve çok memnun olduk." şeklinde konuştu.