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Kırklareli'nde batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele sürüyor

Kırklareli'nde batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele sürüyor
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Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde mısır ekili alanlarda feromon tuzağı kurma ve takip çalışmaları gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, batı mısır kurdu zararlısının mısır ve diğer tahıllarda verim kaybına neden olabileceğini belirtti.

Mısır alanlarında verim kayıplarını önlemek amacıyla çalışmaların devam edeceğini aktaran Karaca, teknik personelin çalışmalarını tüm bölgede yürüttüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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