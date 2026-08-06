Kırklareli'nde Barajlarda Kaçak Av Denetimi

Kırklareli'nde barajlarda kaçak avlanmaya karşı denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Kayalı ve Kırklareli barajı göllerinde denetimde bulundu.

Ekipler, denetimlerde baraj göllerinde kaçak avcılıkta kullanılan ağ olup olmadığını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA