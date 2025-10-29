Kırklareli'nde Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı Temalı Resim Sergisi Açıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmet Saçlı'yı makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevine yeni atanan Saçlı'ya başarılar dileğinde bulundu.

Saçlı da Kırklareli'nde görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğu söyledi.

Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı resim sergisi açıldı

Kırklareli'nde öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı temalı resim sergisi açıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk Evi bahçesinde düzenlenen serginin açılışında, belediye sanat atölyelerinde eğitim alan çocukların çok güzel eserler yaptıklarını söyledi.

Çocukların sanata olan ilgileriyle heyecanlandığını ifade eden Bulut, "Pırıl pırıl ışıyan gözleriyle umudumuzu diri tutan tüm evlatlarımıza ve onları yönlendiren kıymetli eğitmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız çocuklar." dedi.

Konuşmaların ardından Bulut ve çocuklar serginin açılış kurdelesini kesti.

Sergi gün boyu açık kalacak.