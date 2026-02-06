Haberler

Kırklareli'nde 6 Şubat depremlerine ilişkin AA fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

Kırklareli'nde 6 Şubat depremlerine ilişkin AA fotoğraflarından oluşan sergi açıldı
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı vesilesiyle Kırklareli'nde Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan 'Asrın Felaketi' sergisi düzenlendi. Sergide, depremlerde çekilen 30 fotoğraf yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Kırklareli'nde Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile AA'nın katkılarıyla düzenlenen "Asrın Felaketi" adlı sergide, 6 Şubat 2023'teki depremlerde çekilen 30 fotoğraf yer aldı.

Sergiyi Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hatice Özdemir, öğrenciler ve vatandaşlar gezdi.

Sergi ziyaretinin ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda arama ve kurtarma ekipmanları tanıtıldı. Burada öğrencilere, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mustafa Güçlü, AA muhabirine, 3 yıl önce büyük acılar yaşandığını söyledi.

Asrın felaketinin unutulmayacağını belirten Güçlü, "Acımız ilk günkü gibi hala taze. O günleri hatırladıkça yaşananlar yeniden gözlerimizin önüne geliyor." dedi.

Güçlü, depremde yaşanan zorlukların Türk milletinin birlik ve beraberliğiyle aşıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
