Kırklareli'nde ASES Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi Düzenlendi

Kırklareli'nde ASES Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi Düzenlendi
Güncelleme:
Kırklareli Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı ASES Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Pınarhisar Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede bilimsel üretim ve genç araştırmacıların teşvik edilmesi vurgulandı.

Kırklareli'nde ASES Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında, Pınarhisar Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay ile kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Turan, konuşmasında, kongrenin düzenlenmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Bilimsel üretime katkı veren akademisyenleri tebrik eden Turan, Pınarhisar'ın ilk kez bilimsel bir kongreye ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu kaydetti.

Rektör Ak ise üniversitenin bilimsel üretkenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini belirtti.

Pınarhisar'ın ilk bilimsel kongresinin bölge için değerli bir kazanım olduğunu ifade eden Ak, genç araştırmacıların teşvik edilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından kongrede bildiriler sunuldu.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
500
