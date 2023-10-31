Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu bulunduran 4 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu bulunduran 4 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 3 aylık bebeğin karın bölgesinde uyuşturucu buldu. Olayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.