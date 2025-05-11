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Kırklareli'nde 2024'te 1077 Trafik Kazası: 42 Ölü

Kırklareli'nde 2024'te 1077 Trafik Kazası: 42 Ölü
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2024 yılında Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazalarında 42 kişi hayatını kaybetti. Kırklareli, Türkiye genelinde 1 milyon 444 bin 27 trafik kazasından 1077'sine ev sahipliği yaptı.

Kırklareli'nde 2024 yılında meydana gelen 1077 trafik kazasında 42 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin karayolu trafik kazaları verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı 1 milyon 444 bin 27 trafik kazasından 1077'si Kırklareli'nde gerçekleşti.

Türkiye genelindeki kaza sayısına göre 58. sırada yer alan Kırklareli'nde, trafik kazalarında yaralananlardan 22'si olay yerinde, 20'si ise sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra hayatını kaybetti. Kazalarda 1739 kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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