Kırklareli'nde 17 Hayvanın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

KIRKLARELİ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde, 8 köpek ve 9 kedi olmak üzere 17 hayvan öldü. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hayvanların hastalıklara bağlı olarak öldüğünü belirterek, "Adli makamlar zaten gerekli soruşturmayı başlattı. Bizler de idari anlamda gerekli soruşturmamızı başlattık. Bir ihmal varsa bununla ilgili gereğini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde son 48 saat içinde 8 köpek 9 kedi olmak üzere 17 hayvan öldü. Hayvanseverler ölümlere tepki gösterirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, konuyla ilgili yaptıkları incelemede hayvanların hastalıklara bağlı olarak öldüğünü söyledi. Bulut, ortaya çıkan bazı görüntülerin herkesin içini acıtıp, derinden üzüp yaraladığını belirterek, "Son 48 saatte maalesef barınağımızda bulunan 8 köpeğimiz, 9 da kedimiz hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybetme sebeplerine baktığımızda özellikle bana iletilen ve raporları da tutulmuş hastalıklar özellikle; köpeklerimizde kanlı ishal, gençlik hastalığı, kedilerimizde ise herpes virüs ve panlökopeni benzeri ağır hastalıkların sebebiyet verdiğini görüyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum ki ölen tüm canlarımızla ilgili herhangi bir itlaf asla söz konusu değildir. Oradaki arkadaşlarımıza biz sonuna kadar güveniyoruz. Sonuna kadar da bu anlamda arkasındayız. Onlar da en az bizim kadar görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorlar ve hepinizin o hassas duyarlılığına sahip mesai arkadaşlarımız. O anlamda biz sonuna kadar onların arkasındayız" dedi.

'SONUÇLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK'

Hayvanların bertaraf edilmesine de değinen Bulut, "Arkadaşlarımızın bertaraf noktasında ihmalleri varsa şayet, görüntüler maalesef onu gösteriyor gibi, gerekli idari soruşturmayı başlatıp, biz üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Zaten konuyla ilgili gerek Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından, gerekse veterinerlerimiz tarafından konu incelenmekte olup, yapılacak otopsi neticesinde gerekli sonuçlar kamuoyuyla da paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

'HAYVANLARI ÇÖPLÜĞE ATIYORLAR'

Kırklareli Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, barınakta ölen hayvanların çöplüğe atıldığını söyledi. Dün akşam saatlerinde barınakta hayvanların öldüğüne yönelik kendilerine ihbar geldiğini söyleyen Esen, "İhbar üzerine barınağın bulunduğu yere gidip beklemeye başladık. Bir süre sonra çöp arabası çıktı, takip ettik. Çöp arabasının arkasında ölü hayvanlar görülüyordu. Bir kısmı da çöp poşetleri içindeydi. Aracı durdurunca barınak görevlileri geldi, biz hayvanların indirilmesini istedik. Aramızda tartışma çıktı, araç sonra yoluna devam edip çöplüğe gitti, biz de takip ettik. Hayvanları çöplüğe atacaklardı, buna izin vermedik. Çöp arabasındaki hayvanların hepsini boşalttırdık. Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne haber verdik. Onlar iki hayvanı incelemek üzere aldılar" dedi.

Ölen hayvan sayısının 17 değil, 22 olduğunu öne süren Esen, "Onların 20'sini orada gömdürdük, 2 hayvan ise incelenmeye götürüldü. Kırklareli'nde hayvan mezarlığı yok, hayvanları götürüp çöplüğe atıyorlar" dedi.

Haber-Kamera: Ömer KUŞÇU/KIRKLARELİ,