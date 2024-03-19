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Kırklareli Müftülüğü Şiir Okuma Yarışması

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Kırklareli Müftülüğü tarafından düzenlenen şiir okuma yarışmasında öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini ezbere okudu. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Kırklareli Müftülüğünce şiir okuma yarışması yapıldı.

Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirilen yarışmada, 23 ortaokul öğrencisi Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirleri ezbere okuyup yarıştı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Eviş, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Edirne gezisi düzenlendi

Vize Belediyesince Edirne gezisi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik Edirne gezisi düzenlendiği bildirdi.

Gezide Edirne'nin tarihi camilerini gezen vatandaşlar, iftar programına katıldı.

TOKİ 2. etap projesi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ 2. etap projesinin yapılacağını belirtti.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye yeni TOKİ konutları ve işyerlerinin kazandırılacağını kaydetti.

Konut ve ticari dükkanlar ile ekonomik ve modern yapılaşmayı sağlayacaklarını ifade eden Talay, TOKİ projesinin bu yıl içerisinde başlayacağını bildirdi.

Talay, Beylik Mahallesi'nde inşa edilecek projede 256 konut ve 12 dükkan olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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