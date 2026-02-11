Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Altınöz, okul müdürleriyle bir araya geldi
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, okul müdürleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve eğitim hizmet kalitesinin artırılması için yapılan çalışmaları anlattı.
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, okul müdürleriyle bir araya geldi.
Altınöz, makamında okul müdürlerinin taleplerini dinledi.
Ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Altınöz, okullardaki hizmet kalitesinin artması için çalıştıklarını söyledi.
Okul yöneticilerine gayretlerinden dolayı teşekkür eden Altınöz, kentin adını eğitim ve öğretimdeki başarılarla duyurmak istediklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel