Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Altınöz'e Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadaifçi ve Bölge Müdürü Sabahattin Dönmez'i kabul ederek, ziyaretten memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, Kırklareli Huzurevi'nde düzenlenen bocce dostluk maçı yaşlılar arasında heyecanlı anlara sahne oldu.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'e ziyaretler sürüyor.

Altınöz, makamında Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadaifçi ile Bölge Müdürü Sabahattin Dönmez'i kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınöz, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kadaifçi de OSB hakkında Altınöz'e bilgi verdi.

Bocce dostluk maçı yapıldı

Kırklareli ve Etiler huzurevi sakinleri bocce dostluk müsabakasında mücadele etti.

Kırklareli Huzurevinde gerçekleştirilen karşılaşmada öncesi yaşlılar sohbet etti.

Ardından gerçekleştirilen karşılaşmada yaşlılar mücadele etti.

Karşılaşma Kırklareli Huzurevi bocce takımının 12-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
