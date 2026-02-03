Haberler

Kırklareli'nde kazada kusurlu bulunan İl Özel İdaresi 400 bin lira teminat mektubu verecek

Kırklareli İl Genel Meclisi, bir trafik kazasında kusurlu bulunan İl Özel İdaresi için 400 bin lira değerinde kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesini onayladı. Karar, meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi, bir trafik kazasında mahkemece kusurulu bulunan İl Özel İdaresi için dava dosyasına sunulmak üzere 400 bin lira değerinde kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesini onayladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, şubat ayı birinci birleşimin tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada, İl Özel İdaresinin yol ağında meydana gelen bir trafik kazasında, idarenin kusurlu olduğunun tespiti üzerine icra işlemlerinin askıya alınması çalışması yürütüldü.

Toplantıda, Kırklareli İcra Müdürlüğündeki dava dosyasına 400 bin lira değerinde kesin ve süresiz teminat mektubu düzenlesine ilişkin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na yetki verilmesi teklifi görüşüldü.

Meclis Başkanı Geriş, gündem maddesi hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda 10 gündem maddesi daha görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
