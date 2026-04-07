Kırklareli'nde baraj ve göletlerde balıklandırma çalışmaları ele alındı

Kırklareli İl Genel Meclisi, baraj ve göletlerde yürütülen balıklandırma çalışmaları ile su analizleri ve kaçak avcılıkla mücadeleye dair komisyon raporunu ele aldı. 1 milyon 844 bin sazan yavrusunun bırakıldığı, su numunelerinin analiz edildiği ve yasa dışı avcılığa karşı müdahalelerde bulunulduğu bildirildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi, baraj ve göletlerde yürütülen balıklandırma çalışmaları ile su analizleri ve kaçak avcılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin hazırlanan komisyon raporunu görüştü.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen nisan ayı beşinci birleşiminde, DSİ ve İl Özel İdaresi sorumluluğundaki baraj ve göletlerin durumuna ilişkin meclis üyelerine bilgi verildi.

Toplantıda, Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Komisyon Başkanı Saygun Ersin tarafından okunan raporda, Tarım ve Orman Bakanlığının balıklandırma çalışmaları kapsamında kentte düzenli olarak iç sulara balık yavrusu salımı yapıldığı belirtildi.

Kentte Kırklareli, Kayalı ve Çayırdere barajları ile Çavuşköy, Karacaoğlan, Terzili, Çengelli ve Tatarköy göletlerine 1 milyon 844 bin sazan yavrusu bırakıldığını ifade eden Ersin, ayrıca iç sulardan 13 farklı noktadan mayıs ve eylül aylarında alınan su numunelerinin analiz edildiğini kaydetti.

Ersin, iç sularda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yasa dışı avcılık faaliyetlerinde bulunan şüphelilere yönelik jandarma ve polis ekiplerince müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Gündem maddesine ilişkin komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca 16 madde görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın "Yok olacaklar" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum

Kalleş saldırıya ilk yorum

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

Devler Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda için son karar çıktı
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri