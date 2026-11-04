Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli İl Genel Meclisi 2027 yatırım taslağı raporunu oy birliğiyle kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli İl Genel Meclisi 2027 yatırım taslağı raporunu oy birliğiyle kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarının üçüncü birleşiminde 2027 yatırım programı taslağına ilişkin komisyon raporunu oy birliğiyle kabul etti. Toplantıda İl Özel İdaresi iş hanındaki 2 iş yerinin açık ihale ile kiraya verilmesine ilişkin rapor da kabul edildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen üçüncü birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, 2027 yılı yatırım programı taslağına ilişkin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporu görüşüldü.

Komisyon raporu okunup, oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca toplantıda İl Özel İdaresi iş hanında bulunan 2 iş yerinin açık ihale ile kiraya verilmesine ilişkin İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan rapor okunup oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara

Görüntü ABD'den değil! Trump kaybetti, binlerce kişi sokaklara çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi

Tepkilerin odağındaki Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı
ABD seçimleri petrol piyasasını sarstı! Fiyatlar geriliyor

ABD seçimleri piyasaları fena vurdu!
Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar

Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar
Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var

Emre'nin A takımı belli oldu! İşte o 11 isim
İşçilerin kaldığı konteynerde gece yarısı yangın faciası! 3'ü ağır 12 yaralı

Gece yarısı cayır cayır yandı! Canlarını zor kurtardılar
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor

250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk