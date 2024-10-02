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Kırklareli Emniyeti'nden Trafik Güvenliği Uyarısı

Kırklareli Emniyeti'nden Trafik Güvenliği Uyarısı
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaşarak, kazalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

KIRKLARELİ Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek ve kazaların önüne geçmek için il merkezi ve ilçelerde KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerin paylaştı. Görüntülerde; İstanbul kara yolunda hafif ticari aracın kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarptığı anlar, Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Karagöz Kavşağı'nda iki otomobilin çarpması ve bir otomobilin devrilmesi, Ordinaryüs Profesör Mazhar Osman Usman Bulvarı'nda otomobilin kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpması ve Lüleburgaz ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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