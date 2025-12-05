Haberler

Kırklareli'nde yeni polis araçları hizmete alındı

Kırklareli'nde yeni polis araçları hizmete alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde emniyet teşkilatına katılan 64 yeni araç, güvenlik birimlerinin sahadaki etkinliğini artıracak. Vali Uğur Turan, araçların vatandaşın huzurunu sağlama yönünde önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Kırklareli'nde emniyet teşkilatının araç filosu 64 yeni araçla güçlendirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, araçların hizmete alınmasıyla güvenlik birimlerinin sahadaki hareket kabiliyeti, anında müdahale kapasitesi ve operasyonel etkinliğinin artacağını söyledi.

Vatandaşların huzuru, güveni ve esenliği için yürütülen çalışmalara yeni araçların önemli bir ivme kazandıracağını belirten Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" sözünü hatırlattı.

Kırklareli'nin huzurun, nezaketin ve dayanışmanın şehri olduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Tarihin sesini, longozların nefesini ve doğanın bereketini bağrında taşıyan Kırklareli'miz, emniyeti ve asayişiyle de Trakya'nın örnek şehirlerinden biridir.

Bugün hizmete alınan araçlar, güvenlik altyapımızı daha da güçlendirerek kararlılığımıza önemli bir destek sağlayacaktır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü devlet, güvenli şehirler ve huzurlu bir toplum anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da kamu güvenliği ve huzurunun en iyi şekilde sağlanması için devletin elinden geldiğini yaptığını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da vatandaşların huzuru için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurban kesilerek araçlar hizmete alındı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.