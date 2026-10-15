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Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır, Jandarma Komutanlığı'nda Şeref Defteri'ni imzaladı

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Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret ederek Jandarma Şeref Defteri'ni imzaladı. Görüşmede kentteki güvenlik, asayiş ve kurumlar arası işbirliği ele alındı; Eskitürk Çakır'a teşekkür etti.

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen ziyarette Çakır, Jandarma Şeref Defteri'ni imzaladı.

Görüşmede kentteki genel güvenlik, asayiş tedbirleri ve kurumlar arası işbirliği??????? konuları ele alındı.

Eskitürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çakır'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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