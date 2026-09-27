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Kırklareli Doğu Mahallesi'nde 3 katlı binadaki yangın 3 saatte söndürüldü

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Kırklareli'nde 3 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle üst katlara sıçradı. İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında vatandaşlar tahliye edildi; Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolu 2 saat trafiğe kapatıldı.

Kırklareli'nde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doğu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın binanın üst katlarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar ekiplerce güvenli şekilde tahliye edilirken, bazı vatandaşlar çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangın nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ile AFAD İl Müdürü Tuncer Avcı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve çalışmaları takip etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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