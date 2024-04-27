Kırklareli'deki veteriner hekimler zorlu kış şartlarında hayvanlara hizmet veriyor

Istranca Dağları'nın eteklerindeki Kırklareli'nde görev yapan veteriner hekimler, çetin kış şartlarında zorluklarla ulaştıkları dağ köylerinde hayvan varlığının korunması ve kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

AA ekibi, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla, Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler Burcu Karadağ ve Fatmanur Alemdar Akalan'ın bir günlük mesaisini görüntüledi.

6 personelin görev yaptığı müdürlükte 3 veteriner hekim yaklaşık 500 işletme ve ahırdaki 20 bin büyük ve küçükbaş hayvana sağlık hizmet veriyor.

Kış şartlarının çetin geçtiği ilçede veteriner hekimler, dağ köylerine kendi kullandıkları araçlarla zorlu yollardan geçerek ulaşıyor.

Yolların zaman zaman kar nedeniyle kapandığı, ulaşımın aksadığı bölgede veterinerler yürüyerek çiftliklere ulaşım sağlıyor.

Zorlu yolculuk sonrası veterinerler işletme ve ahırlardaki hayvanları muayene edip, aşı ve küpeleme çalışmaları yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen Kırklareli'nde veteriner hekimler 350 bin küçükbaş ve 150 bin büyükbaş hayvana sağlık hizmeti veriyor.

"Bir hayvana müdahale edip iyileştiğini görünce çok mutlu oluyorsunuz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, AA muhabirine, 21 yıldır veteriner hekim olarak görev yaptığını söyledi.

Veterinerlik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ifade eden Karadağ, zor şartlarda görev yaptıklarını belirtti.

İlçede doğa koşullarının zor olduğunu anlatan Karadağ, "Burada 4 mevsimi yaşıyoruz ancak kışları ağır geçiriyoruz. Üreticimizle sürekli işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Karadağ, Kışın bazen kar nedeniyle yolların kapandığını ve mahsur kaldıklarını dile getirdi.

Böyle zamanlarda işletme veya ahırların bulunduğu bölgelere ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda kaldıklarını belirten Karadağ, "Orman içerisinde de ahırlarımız var. Orman içinde aracın gitmediği yerler, telefonun çekmediği bölgeler olabiliyor. Saatlerce yürümek zorunda kalıyorsunuz. Bir insan görünce onunla iletişime geçip, yardım isteyince mutlu oluyorsunuz. Tüm günümüzü ormanda geçirdiğimiz oldu. Bu şartları yaşıyoruz." diye konuştu.

Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Karadağ, "Bir hayvana müdahale edip iyileştiğini görünce çok mutlu oluyorsunuz. Acı çeken bir hayvanı görünce o size derdini sadece gözleriyle, bakışlarıyla anlatabiliyor. O hayvanla iletişime geçip sorununu çözdükten sonraki mutluluk beni bu mesleğe bağlayan en büyük etken olarak görülebilir." ifadelerini kullandı.

"Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir hissiyat"

Veteriner hekim Fatmanur Alemdar Akalan ise hayatı boyunca yapmak istediği tek mesleğin veterinerlik olduğunu söyledi.

Hayvanlarla iyi iletişim kurduğunu anlatan Akalan, hayvanlara bakım ve tedavi uyguladığında mutlu olduğunu belirtti.

Hayvanlarla gönülden iletişim kurduğunu ifade eden Akalan, "Her ne kadar hayvan sağlığına hizmet ettiği düşünülse de halk sağlığına hizmet eden bir meslek. O yüzden bu mesleği seçtim. Hayatım boyunca hayvanlarla iç içe olmak istedim. Hem hayvanlarla iç içe olurken hem de insanlığa hizmet etmiş oluyorum bu şekilde. Müdahale ettiğim birçok hayvanla aynı zamanda duygusal bağ da kuruyorum. Aslında bunu yapmamam gerek. Bu bağı kurmak onları iyileştiremediğim zaman beni üzüyor. Ama onların iyileştiğini görmek veya onları bir hastalıktan koruduğumu bilmek beni gerçekten mesleki ve vicdani olarak tatmin ediyor. Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir hissiyat." diye konuştu.

Akalan, özellikle kış şartlarında çok zor şartlarda çalıştıklarını, her şeye rağmen mesleğini severek yaptığını dile getirdi.

Kışın soğuk ve kar yağışı nedeniyle yollarda çok üşüdüklerini belirten Akalan, "Araçla aşıya giderken buzlu yolda kaymak, derelerin içinden geçip işletmelere ulaşmak zor oluyor. Bazı işletmelerin yolu yok, derenin içinden geçip işletmeye ulaşıyoruz. Ben aracın farlarına kadar suya gömüldüğü derelerden geçiyorum bazen. Gerçekten zor şeyler yaşıyoruz." dedi.