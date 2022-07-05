Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (3) - Haberler

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Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı - Uğurcan Karaoğlu - Güncel
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Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (3)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrildiği ve 25 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrildiği ve 25 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Otobüs şoförü İbrahim Güner ile Sabahattin İğdi, Özcan Bayraktaroğlu, Ceyhun Erol, Caner Üste ve Berat Çiftçi'nin kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralı 25 kişinin tedavileri ise Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri ile Tekirdağ'daki hastanelerde sürüyor. Kırklareli Valisi Birol Ekici de hastanelerde tedavi gören yaralılara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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