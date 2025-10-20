Kırklareli'de Üç Arkadaş Sigarayı Bıraktı

Kırklareli'nde uzun yıllar sigara kullanan çalışma arkadaşları Gürsoy Köse, Batuhan Ünal ve Mustafa Güder, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gördükleri tedavi ve aldıkları destekle sigarayı bıraktı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde memur olarak görev yapan Köse 36 yıl, Güder 8 yıl, Ünal ise 6 yıldır içtiği sigarayı bırakmaya karar verdi.

Çalışma arkadaşları, uzun yıllar süren sigara alışkanlığından kurtulmak için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkez bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

Doktor Sermin Günay'ın uyguladığı ilaçlı tedavi yöntemiyle Köse, Ünal ve Güder, kısa sürede sigara bağımlılığından kurtuldu.

"O kadar iğrenç kokuyor ki anlatamam"

Gürsoy Köse (49), AA muhabirine, 36 yıldır sigara kullandığını söyledi.

Tiryakiliği döneminde günde yaklaşık 3 paket sigara içtiğini ifade esen Köse, sigaradan kurtulduktan sonra yaşam kalitesinin arttığını belirtti.

Sigara kullanmayı bıraktıktan sonra rahat bir şekilde koku aldığını ve yediği yemeklerin tadını almaya başladığını anlatan Köse, geriye dönüp baktığında çok büyük pişmanlıklar yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalıştığım yerde yemekhane üçüncü katta ben ikinci katta nefes nefese kalıyordum ama şu an üç katı hiç zorlanmadan çıkabiliyorum. Nefes anlamında, hareket kabiliyeti anlamında çok büyük rahatlamalar oldu. Artık sigara içilen bir ortama girdiğimde veya sigara içen biriyle konuştuğumda, o kokuyu alınca 'ben insanlara bu eziyeti yaptım mı?' diye kendi kendime soruyorum. O kadar iğrenç kokuyor ki anlatamam. Yani derler ya anlatılmaz yaşanır, bu da böyle bir şey."

Sigaradan uzak durulması gerektiğini ifade eden Köse, artık sigara içmeyen kişileri toplumda ayrıcalıklı kişiler olarak gördüğünü vurguladı.

"Sigarayı bıraktıktan sonra koku almam daha iyi oldu"

Batuhan Ünal (25) ise sigarayla üniversite yıllarında tanıştığını belirtti.

Sigara kullandığı yılların pişmanlığını yaşadığını aktaran Ünal, sigaranın çok kötü bir alışkanlık olduğunu hatırlattı.

Kısa sürede tedavilerle sigara tiryakiliğinden kurtulduğunu anlatan Ünal, "Sigarayı bıraktıktan sonra koku almam daha iyi oldu, uyku düzeni edindim. Merdiven çıkarken veya tempolu yürüyüşlerimde daha rahat hareket edebildiğimi gördüm." diye konuştu.

"Gece yattığınızda öksürme, hırıltı derdi yok"

Mustafa Güder (25) de sigarayla arkadaş ortamında tanıştığını söyledi.

Üç arkadaş sigarayı bırakmaya karar verdiklerini belirten Güder, "Sigara bırakmanın etkileri güzel oldu, bir kere güzel nefes alıyorsunuz, yiyeceklerden tat alabiliyorsunuz. Gece yattığınızda öksürme, hırıltı derdi yok." dedi.