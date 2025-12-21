Haberler

Kırklareli'nde taksiler denetlendi

Kırklareli'nde taksiler denetlendi
Güncelleme:
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, taksilerin araç uygunluk ve çalışma izin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde yolcu güvenliğine yönelik önlemler de incelendi.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, taksilerin araç uygunluk ve çalışma izin belgeleri kontrol edildi.

Taksi ve Taksi Durakları Hizmet Yönetmeliği hükümlerine uygun olduğu belirlenen araçlara uygunluk belgesi düzenlendi.

Denetimler kapsamında ayrıca araçlarda yolcu güvenliğine yönelik alınan önlemler de incelendi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Haberler.com
500

