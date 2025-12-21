Kırklareli'nde taksiler denetlendi
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, taksilerin araç uygunluk ve çalışma izin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde yolcu güvenliğine yönelik önlemler de incelendi.
Taksi ve Taksi Durakları Hizmet Yönetmeliği hükümlerine uygun olduğu belirlenen araçlara uygunluk belgesi düzenlendi.
Denetimler kapsamında ayrıca araçlarda yolcu güvenliğine yönelik alınan önlemler de incelendi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel