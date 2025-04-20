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Kırklareli'de Sahipsiz Sokak Hayvanları için Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı Sürüyor

Kırklareli'de Sahipsiz Sokak Hayvanları için Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı Sürüyor
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yündolan köyündeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi inşaatında incelemelerde bulunarak, sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için yapılan çalışmaları takip etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yapımı süren Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevinde incelemede bulundu.

Turan, Yündolan köyündeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi inşaat sahasını gezdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'ndan bilgi alan Turan, çalışmaları takip etti.

Turan, 50 bin metrekarelik alan üzerine projelendirilen Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi yapımının hızla sürdüğünü belirtti.

Sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını ifade eden Turan, en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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