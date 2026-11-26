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Kırklareli Müftülüğü Engelli Koordinatörü ve imam hatip Mehmet Yavuz, işitme engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim öğrenebilmesi ve dini bilgilere erişebilmesi için işaret diliyle eğitim veriyor.

İmamlık görevine 1989 yılında başlayan 58 yaşındaki Yavuz, yıllarca yaz Kur'an kurslarında öğrencilere eğitim verdiği sırada işitme engelli vatandaşların Kur'an-ı Kerim öğrenme imkanından yeterince yararlanamadığını fark etti.

Bu eksikliği gidermek amacıyla işaret dili öğrenmeye karar veren Yavuz, 2018 yılında Kırklareli Müftülüğü ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu'na katıldı.

İşaret diliyle dini kavramlar üzerine eğitimler alan Yavuz, usta öğretici oryantasyon kursunu tamamlayarak öğretici belgesi aldı.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde işaret dili öğreticiliği ve tercümanlığı eğitimi de alan Yavuz, Diyanet İşleri Başkanlığında görevli işaret dili tercümanlarının düzenlediği kurslarla kendisini geliştirdi.

Kırklareli Müftülüğüne 2020 yılında Engelli Koordinatörü olarak atanan Yavuz, imamlık görevinin yanı sıra gönüllü olarak işitme engelli bireylere Elifba, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretiyor.

Yavuz, kentteki Karacaibrahim Bey Camisi'nde her cuma namazı öncesinde okunan hutbeyi de işaret diliyle tercüme ederek işitme engelli vatandaşlara destek oluyor.

"Gözlerinde gördüğüm sevinci tarif etmek mümkün değil"

Mehmet Yavuz, AA muhabirine, işitme engelli bireylerin de dini eğitim alabilmesi için işaret dili öğrenmeye yöneldiğini söyledi.

İşaret dili kursuna katılacağını öğrendiğinde büyük heyecan duyduğunu belirten Yavuz, farklı eğitim programlarını tamamlayarak kendisini bu alanda geliştirdiğini ifade etti.

Yavuz, işitme engelli vatandaşların öğrendiklerini uygularken yaşadığı mutluluğun kendisini de çok etkilediğini dile getirdi.

İşitme engellilerle her fırsatta bir araya gelerek işaret diliyle sohbet ettiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Diller sussa da ellerimizle biz derdimizi arz ettik. O duyguyu tarif edecek kelime inan lügatta daha yerini almamıştır. Çünkü 'Allah' demesi, Fatiha'yı okuması, duaları okuması, onların gözünde gördüğüm o duyguyu, coşkuyu, sevinci inan tarif etmek mümkün değildir. Rabbime şükür olsun bana böyle bir duygu yaşattığı için hamdolsun."

"Eğitimlerimize devam edeceğiz"

İşitme engelli bireylerin dini etkinliklere katılımını da önemsediklerini vurgulayan Yavuz, Diyanet İşleri Başkanlığının "İşitme Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet" programı kapsamında her ayın son pazar günü öğle namazından önce etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Programlardan işitme engelli ve diğer engelli vatandaşların memnuniyet duyduğunu aktaran Yavuz, Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen herkesi müftülüğe davet etti.

Yavuz, "İşitme engelli kardeşlerimizden kim Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorsa Müftülüğümüze müracaat edebilir. Ben de elimden geldiğince onlara Elifba'dan başlayarak hatim indirmeye kadar eğitimlerimize devam edeceğiz. Biz onları Allah'ın kitabından mahrum kalmasınlar diye müftülükte bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA