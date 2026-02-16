Kırklareli'nde ramazan öncesi gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde ramazan ayı öncesinde gıda işletmeleri denetlendi.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplu tüketim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık kontrol edildi.

Fırınlara yönelik yapılan denetimlerde de ekipler, ekmeklerin gramajları, üretim ve satış alanlarının hijyeni ile fiyat tarifelerini inceledi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.