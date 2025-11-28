Kırklareli'de Gıda İşletmeleri Denetlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde market, fırın, pastane ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Ekipler bazı ürünlerden numune aldı. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.