Haberler

Kırklareli'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'de İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen konvoy, Filistin'e destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. Konvoyda araçlar Filistin ve Türk bayrakları ile donatıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliğinin koordinesinde Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde bir araya gelen grup araç konvoyu oluşturdu.

Filistin ve Türk bayraklarıyla donatılan araçlar şehir merkezinde tur attı.

İHH İl Temsilcisi Şeref Özcan, grup adına yaptığı açıklamada, tarihin en büyük soykırımlarından birine karşı insanlığı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Zulme karşı durmanın sadece Müslümanların değil, vicdanı körelmemiş tüm insanların ortak mücadelesi olması gerektiğini ifade eden Özcan, "İslam coğrafyalarında bugün büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. İşgalci İsrail ve onun en büyük hamisi ABD tarafından yürütülen sistematik saldırganlık politikaları, Filistin'den Yemen'e, Lübnan'dan Suriye'ye ve son olarak İran'a uzanan geniş bir sahada telafisi imkansız acılara ve yıkımlara yol açıyor." dedi.

Özcan, işgallere, hukuksuz ablukaya, soykırıma ve katliamlara karşı durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

