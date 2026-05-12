Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, Engelliler Haftası dolayısıyla dernek yöneticilerini kabul etti ve özel bireylere destek verdiklerini vurguladı. Ayrıca, Kırklareli halk oyunları ekibi Yurt Lig Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti.

Kırklareli Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, Engelliler Haftası dolaysıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile dernek yöneticilerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Süzülmüş, belediye olarak özel bireylerin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak engelsiz, erişilebilir ve herkes için daha yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Süzülmüş, "Sevginin, anlayışın ve dayanışmanın engelleri aşan en büyük güç olduğuna inanıyor, tüm özel bireylerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

Yurt Lig Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası

Yurt Lig Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Kırklareli halk oyunları ekibi üç kupa kazandı.

Kırklareli Üniversitesi Halk Dansları Kulübü bünyesinde yer alan ve Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrencilerden oluşan ekip, 4-9 Mayıs tarihlerinde Hatay'da düzenlenen Yurt Lig Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti.

Eğitmen Hasan Hüseyin Çilli koordinasyonunda hazırlanan ekip,"Düzenlemesiz Dal Kadınlar Karşılama" kategorisinde Türkiye birincisi olurken, "Karma Düzenlemesiz Dal" kategorisinde de Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Ekip ayrıca jüri tarafından "En İyi Performans Mansiyon Ödülü"nü de aldı.

Mezarlıkta bayram temizliği yapıldı

Demirköy Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe mezarlığında temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda yapabilmelerini amaçladıklarını belirtti.

Mezarlığın bayrama hazır hale getirildiğini ifade eden Gün, Demirköy için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

