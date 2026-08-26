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Yasak Denize Giren 4 Gençten 3'ü Kurtarıldı, 1'i Kayıp

Yasak Denize Giren 4 Gençten 3'ü Kurtarıldı, 1'i Kayıp
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklanmasına rağmen denize giren 4 gençten 3'ü Sahil Güvenlik ve balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kayıp 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü, kayıp 1 kişi için arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kırklareli'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün kaymakamlıkların aldığı kararla tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Yasak kararına rağmen Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 4 genç arkadaş yüzmek için denize girdi. Dalgalı denizde 4 kişinin sürüklendiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar da gençlerin kurtarmak için denize açıldı.

3 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP

Yapılan çalışmada 2 kişi Sahil Güvenlik, 1 kişi de balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Denizde kaybolan 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise havadan helikopter ve dron, denizde mobil radar, dalgıç su altı ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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