Kırklareli'de askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (2) - Haberler

Kırklareli'de askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (2) VALİ EKİCİ, YARALILARI ZİYARET ETTİKırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada, ilkokul müdürü İbrahim Dalkılıç hayatını kaybetti, aralarında askeri personelin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. VALİ EKİCİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada, ilkokul müdürü İbrahim Dalkılıç hayatını kaybetti, aralarında askeri personelin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, kazada yaralananları, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Ekici, yaralıların durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRLARELİ, Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel Kırklareli Güncel Haberler

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