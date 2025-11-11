Kırklareli'de 36 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı

Kırklareli'nde yaşayan Tayfun Filiz, sağlıklı hayat merkezinden aldığı destekle 36 yıl kullandığı sigarayı bıraktı.

Bir kurumda işçi olarak çalışan 46 yaşındaki Filiz, eşi ve iki kızının ısrarı sonucu sigara alışkanlığından kurtulmak için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkez bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

Doktor Sermin Günay'ın uyguladığı ilaçlı tedavi yöntemiyle Filiz kısa sürede sigara bağımlılığından kurtuldu.

Filiz, AA muhabirine, sigarayla çok küçük yaşta, arkadaş ortamında tanıştığını söyledi.

Yaklaşık 36 yıldır sigara kullandığını ifade eden Filiz, sigara kullandığı yılların pişmanlığını yaşadığını kaydetti.

Eşinin ve kızlarının desteğiyle sigarayı bıraktığını dile getiren Filiz, "Bırakmaya çalıştım. Daha önce de denedim ama olmadı. Hatta 5 ay önce kızlarım ve eşimle konuştum. Kızlarımdan biri, 'baba sigarayı bırak artık' dedi. 'Tamam deneyeceğim' dedim, sonra sigara bırakma merkezine geldim. Eşimin ve kızlarımın destekleriyle 5 ay önce sigarayı bıraktım." diye konuştu.

Filiz, sinsi bir düşman olan sigaranın insana maddi ve manevi zarar verdiğini belirtti.

Sigarayı bıraktıktan sonra hayatının olumlu yönde değiştiğine dikkati çeken Filiz, şunları kaydetti:

"Biraz inat ettim, aileme de söz verdim içmeyeceğim diye, bıraktım. Şu an iyiyim ve rahatım. Günde 3 paket içiyordum. Arkadaşlar da ikram ediyordu. Sigarayı hayatımdan çıkardım. Artık çok güzel yemek yiyor, yediklerimin tadını alabiliyorum. Rahat nefes alıyorum, yürüyüşe çıktığımda nefes nefese kalmıyorum. Bana şimdi sigara kokusu kötü geliyor, o ortamlarda durmamaya çalışıyorum. Sigara iyi bir şey değil. Herkese tavsiyem sigara bırakma merkezine başvursunlar."