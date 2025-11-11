Haberler

Kırklareli'de 36 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı

Kırklareli'de 36 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayfun Filiz, 36 yıl süren sigara bağımlılığından, ailesinin desteği ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sigara bırakma merkezi sayesinde kurtuldu. Filiz, sigarayı bıraktıktan sonra hayatında olumlu değişiklikler yaşadığını belirtti.

Kırklareli'nde yaşayan Tayfun Filiz, sağlıklı hayat merkezinden aldığı destekle 36 yıl kullandığı sigarayı bıraktı.

Bir kurumda işçi olarak çalışan 46 yaşındaki Filiz, eşi ve iki kızının ısrarı sonucu sigara alışkanlığından kurtulmak için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkez bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

Doktor Sermin Günay'ın uyguladığı ilaçlı tedavi yöntemiyle Filiz kısa sürede sigara bağımlılığından kurtuldu.

Filiz, AA muhabirine, sigarayla çok küçük yaşta, arkadaş ortamında tanıştığını söyledi.

Yaklaşık 36 yıldır sigara kullandığını ifade eden Filiz, sigara kullandığı yılların pişmanlığını yaşadığını kaydetti.

Eşinin ve kızlarının desteğiyle sigarayı bıraktığını dile getiren Filiz, "Bırakmaya çalıştım. Daha önce de denedim ama olmadı. Hatta 5 ay önce kızlarım ve eşimle konuştum. Kızlarımdan biri, 'baba sigarayı bırak artık' dedi. 'Tamam deneyeceğim' dedim, sonra sigara bırakma merkezine geldim. Eşimin ve kızlarımın destekleriyle 5 ay önce sigarayı bıraktım." diye konuştu.

Filiz, sinsi bir düşman olan sigaranın insana maddi ve manevi zarar verdiğini belirtti.

Sigarayı bıraktıktan sonra hayatının olumlu yönde değiştiğine dikkati çeken Filiz, şunları kaydetti:

"Biraz inat ettim, aileme de söz verdim içmeyeceğim diye, bıraktım. Şu an iyiyim ve rahatım. Günde 3 paket içiyordum. Arkadaşlar da ikram ediyordu. Sigarayı hayatımdan çıkardım. Artık çok güzel yemek yiyor, yediklerimin tadını alabiliyorum. Rahat nefes alıyorum, yürüyüşe çıktığımda nefes nefese kalmıyorum. Bana şimdi sigara kokusu kötü geliyor, o ortamlarda durmamaya çalışıyorum. Sigara iyi bir şey değil. Herkese tavsiyem sigara bırakma merkezine başvursunlar."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 425.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.