Kırklareli'nde bir muhtarın talebiyle 179 köye yangınlarla mücadele için su tankeri alındı

Kırklareli'nde bir köy muhtarının İl Genel Meclisinden yangınlara müdahale için su tankeri alınması talebiyle başlayan çalışmada ildeki 179 köye su tankeri kazandırıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş'in ziyaretlerinde bir köy muhtarı, yazın çıkan arazi ve ekili alan yangınlarına hızlı müdahale edebilmek amacıyla su tankeri talebinde bulundu.

Tankerin maliyetine ilişkin çalışma yapan Geriş, konuyu meclis gündemine taşıdı.

Geçen yıl merkeze bağlı köyler için başlayan su tankeri alımına ilişkin hedefi ildeki 179 köy olarak belirleyen meclis üyeleri, bu yıl da İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek ayırdı.

Ayrılan ödenek sayesinde 179 köyün tamamına yangınlara müdahale amacıyla su tankeri satın alındı.

Geriş, AA muhabirine, iki yıldır köylere su tankeri alımına ilişkin önemli bir adım attıklarını söyledi.

Özellikle yaz aylarında aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle çok sayıda yangın çıktığını ifade eden Geriş, yangınlara ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirtti.

Su tankeri alımlarının bir muhtarın talebi üzerine başladığını dile getiren Geriş, "Ben yeni seçildiğimde konulara vakıf değildim. Bir muhtarımız su tankerine ihtiyaçları olduğunu söyledi. İl Özel İdaresine geldiğimde fiyat ve maliyet araştırması yaparak alımın maliyetli olmadığını ve faydalı olabileceğini düşündüm. Genel sekreterimiz ve meclis üyelerimizle konuyu paylaştım. Geçen yıl özellikle merkez ilçeye bağlı köylerin yüzde 70'ine aldık. Bu yıl kalan yüzde 30'unu tamamladık." diye konuştu.

"Çok faydalı olduğunu düşünüyorum"

Tüm köylere yangın tankeri kazandırmak için meclis üyelerinin de destekte bulunduğunu anlatan Geriş, şunları kaydetti:

"Geçen yıl faydalı olduğunu görünce meclis üyelerimiz kendi ilçelerinde de olsun istedi. Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle gerek ormanlarda gerekse tarım arazilerinde çıkan yangınlara acil müdahale edebilmek için yangın söndürme tankerlerini aldık. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl aldığımız tankerlere ilişkin muhtarlarımızın yaptığı geri dönüşler çok olumlu olunca biz de bu yıl 179 köyümüzün tamamına yangın söndürme tankeri alınmasını uygun gördük. Ortak bir karar alarak süreci tamamladık."

Dereköy Muhtarı Remzi Solak da su tankeri ile yangınlara ilk müdahalenin yapılarak büyümesinin önlenebildiğini vurguladı.

Yangınlarda ilk müdahalenin çok önemli olduğunu ifade eden Solak, "Biz yangına ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye, orman işletme gibi asli unsurlar geliyor. Tanker ile yaptığımız ilk müdahalede ya büyümesini önlüyoruz ya da söndürebiliyoruz." dedi.