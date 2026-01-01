Kırklareli'nde geçen yıl gölet ve barajlara 1 milyon 884 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl baraj ve göletlere 1 milyon 884 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 32 gölet ve barajda balıklandırma çalışması yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda baraj ve göletlere 1 milyon 884 bin sazan yavrusu bırakıldığını ifade eden Karaca, çalışmaların kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Karaca, bu yılda baraj ve göletlerde balıklandırma çalışması yapılacağını aktardı.