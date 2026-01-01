Haberler

Kırklareli'nde geçen yıl gölet ve barajlara 1 milyon 884 bin sazan yavrusu bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 32 gölet ve barajda 1 milyon 884 bin sazan yavrusu bıraktı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl baraj ve göletlere 1 milyon 884 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 32 gölet ve barajda balıklandırma çalışması yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda baraj ve göletlere 1 milyon 884 bin sazan yavrusu bırakıldığını ifade eden Karaca, çalışmaların kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Karaca, bu yılda baraj ve göletlerde balıklandırma çalışması yapılacağını aktardı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi