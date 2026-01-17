Haberler

'Kırklareli Dans Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

'Kırklareli Dans Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
Güncelleme:
Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen Dans Festivali, Türkiye ve farklı ülkelerden gelen dansçıların katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Festivalde sergilenen çeşitli danslar, kentin kültürel zenginliğini gözler önüne serdi.

KIRKLARELİ Belediyesi tarafından düzenlenen Kırklareli Dans Festivali,renkli görüntülere sahne oldu.

Kırklareli Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi'nde geçekleştirilen Kırklareli Dans Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna'dan gelen dansçılar katıldı. Farklı kültürlere ait sergilenen danslar ilgiyle izlendi. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, festivalde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kırklareli Dans Festivalimiz, sabah saatlerinden itibaren kentimizin ritmini değiştiren, sokağa ve meydana yayılan bir buluşmaya dönüştü. Söyleşilerle düşünceyi, atölyelerle emeği, gösterilerle coşkuyu aynı çatı altında yaşadık. Latin Dansları söyleşilerinde dansın hikayesini dinledik, Yayla Kültür ve Sanat Meydanı'nda düzenlenen dans gösterileri ve eski kasap halayı ile bu birliktelik gerçek anlamda hayat buldu. Ben de hemşerilerimizle birlikte halaya eşlik ederek bu coşkunun bir parçası oldum. Dansın diliyle kurulan bu güçlü bağ, Kırklareli'nin kültürle nefes alan bir kent olduğunun en güzel göstergesiydi. Bu festivali anlamlı kılan tüm sanatçılarımıza, emek veren ekiplerimize ve meydanı dolduran hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Kırklareli'mizi sanatla büyüten, kültürle güçlendiren bu buluşmaları çoğaltmaya; kentimizin her köşesinde ortak sevinci yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Festivalde sergilenen danslar, renkli görüntüler oluşturdu.

