Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına Yeni Atama

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına Yeni Atama
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Özkan Levent Taşkoparan, görevine başladı. Taşkoparan, adliye personeliyle tanışarak kentteki görevine ilişkin memnuniyetini ifade etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Özkan Levent Taşkoparan, görevine başladı.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı görevinden Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Taşkoparan, adliye personeliyle tanışmasının ardından makamına geçti.

Taşkoparan, kentte görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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