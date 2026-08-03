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Kırklareli'ne Güneş Enerjisi Santrali İçin Başkana Yetki

Kırklareli'ne Güneş Enerjisi Santrali İçin Başkana Yetki
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Kırklareli Belediye Meclisi, Vize ilçesinde kurulması planlanan güneş enerjisi santrali projesinin kredi işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Derya Bulut'a yetki verdi.

Kırklareli Belediye Meclisi, Vize ilçesinde kurulması planlanan güneş enerjisi santrali projesinin kredi işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Derya Bulut'a yetki verdi.

Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş başkanlığında gerçekleştirilen ağustos ayı toplantısında, Kırklareli Belediyesince kurulması planlanan güneş enerjisi santrali projesi görüşüldü.

Toplantıda, Vize ilçesine bağlı Evrenli köyünde 2,5 megavat ve 0,7 megavat gücünde güneş enerjisi santralleri kurulmasına ilişkin gündem maddesi ele alındı.

Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve İller Bankası AŞ tarafından yürütülen Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında kredi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Bulut'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca CHP'den istifa ederek görevlerini bağımsız sürdüren belediye meclisi üyelerinin yerine ihtisas komisyonlarına yeniden üye seçimi yapıldı.

Kaynak: AA
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