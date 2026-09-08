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Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

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Kırklareli Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye binasında yapılan toplantıda, "Acil ve Afet Durum Komisyonu" kurulması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Kırklareli Belediyesinin 2025-2029 Dönemi Revize Stratejik Plan Taslağı görüşülerek kabul edildi.

Bulut, yaptığı konuşmada, Edirne Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarının süratle devam ettiğini ve yaklaşık 2 ay içinde tamamlanacağını kaydetti.

Altyapının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Kırklareli Belediyesine hibe edilen 400 ton bitüm ile üstyapı çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirten Bulut, bu kapsamda İl Özel İdaresi ile protokol yapılacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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