Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Aile Ziyaretleri ve Çocuk Etkinlikleri

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, çeşitli ailelere ziyaretlerde bulundu ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, devlet korumasındaki çocuklar için doğa yürüyüşü ve piknik organize edildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Bulut, kentte üç aileye ziyaret gerçekleştirdi.

Ailelerle sohbet eden Bulut, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Yamaner de yer aldı.

Engelli bakım merkezleri denetlendi

Kırklareli'nde engelli bakım merkezleri denetlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde engelli bakım merkezlerinde sağlık, beslenme ve öz bakım hizmetlerinin kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etti.

İncelemenin ardından merkezlerde görevli personele "Hizmet Sunumunda Mahremiyet İlkeleri ve Etik Değerleri" eğitimi verildi.

Devlet korumasındaki çocuklar doğa yürüyüşünde buluştu

Kırklareli'nde devlet korumasındaki çocuklar doğa yürüyüşünde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Armağan köyünde düzenlenen programda çocuklar doğa yürüyüşü yaptı.

Piknik yapan çocuklar daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların hem fiziksel gelişimlerini destekleyen hem de sosyal yönden güçlendiren bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
