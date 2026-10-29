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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'a emniyet, yargı ve müftülükten ziyaret gerçekleşti

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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'a emniyet, yargı ve müftülükten ziyaret gerçekleşti
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Kırklareli Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ve İl Müftüsü Veysel Işıldar, Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti. Bulut, ziyaretten memnuniyetini belirterek kurumlar arası işbirliğini değerlendirdi ve konuklarına teşekkür etti.

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ve Kırklareli İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulut, şehirde yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası işbirliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bulut, nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri dolayısıyla Emniyet Müdürü Çakır, Başsavcı Vekili Saçlı ve Müftü Işıldar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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