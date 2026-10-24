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Kırklareli Başsavcı Vekili Saçlı, Rektör Ak'ı iş birliği için ziyaret etti

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Kırklareli Başsavcı Vekili Saçlı, Rektör Ak'ı iş birliği için ziyaret etti
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı rektörlük makamında ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arası ortak çalışmalar ele alındı, Rektör Ak duyduğu memnuniyeti dile getirerek Saçlı'ya teşekkür etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, kurumlar arasında iş birliğinde yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başsavcı Vekili Saçlı'ya nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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