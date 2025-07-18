Kırklareli Barosu 72. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Kırklareli Barosu 72. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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Kırklareli Barosunun 72. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu, avukatların yargının kurucu unsurları olarak hukukun üstünlüğüne olan katkılarını vurguladı.

Kırklareli Barosunun 72. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Kırklareli Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu ve avukatların Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Neşetoğlu, baronun yıllardan bu yana onurlu bir şekilde sürdürdüğü hukuk ve adalet mücadelesinin en önemli yapı taşı ve güvencesinin avukatlar olduğunu belirtti.

Avukatların yargının kurucu unsuru olarak savunma görevini yerine getirdiğini ifade eden Neşetoğlu, hukukun üstünlüğüne katkı sunduğunu söyledi.

Hukuk yönünde hakkını arayan insanların haklarını almalarında avukatların yardımcı olduğunu dile getiren Neşetoğlu, şöyle devam etti:

"Haksızlığın önüne geçmek, mazlumun sesi olmak adına kutsal bir görevi sürdürmekteyiz. Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Kırklareli Barosu, gittikçe artan bir dinamizmle çalışmaktadır. Baromuzun kuruluş yıldönümünü kutluyor, cumhuriyet ve değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine uygun hukukun üstün kılındığı, sosyal hukuk devleti ilkelerinin hayata geçirildiği bir yaşam diliyorum."

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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