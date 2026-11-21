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Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı ana karaya bağlayan Kırım Köprüsü'nde, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından durdurulan tren seferlerinin tamamen yeniden başladığı bildirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Nikitin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Kırım Köprüsü'nün demir yolu bölümünde tren seferleri tamamen yeniden başladı." dedi.

Köprüde 19 Kasım'da Ukrayna'nın İHA saldırısının ardından tren seferleri durdurulmuş, aynı gün demir yolunun bir hattı yeniden ulaşıma açılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü'nün askeri amaçlarla kullanılmadığını belirterek Ukrayna'nın saldırılarına karşılık vereceklerini söylemişti.

Putin, "Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıların ardından anlaşma yapmayacağız. Bu saldırılara karşılık vereceğiz. Cevabımız, Kiev'in yaptıklarından çok daha ağır olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA