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Kırıkkale Yahşihan'da yolsuzluk soruşturmasında Başkanvekili dahil 5 kişi tutuklandı

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Kırıkkale Yahşihan'da yolsuzluk soruşturmasında Başkanvekili dahil 5 kişi tutuklandı
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Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek de var; 4 şüpheli adli kontrol, 1'i tutuksuz serbest bırakıldı.

KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın, eski belediye çalışanları A.K., F.D. ve Ö.Ö. ile sekreterler A.Ö. ve Canan Demirkaya gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer ve kayınvalidesi A.D.'de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın ile Canan Demirkaya ve Elif Biçer tutuklandı.

Şüphelilerden A.K., A.Ö., F.D. ve Ö.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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